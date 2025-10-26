افتتاح بازار الإبداع الثقافي في لواء المزار الجنوبي

الوكيل الإخباري- افتتحت جمعية منتدى سول الثقافية بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك وجمعية سول الخيرية، اليوم الأحد، بازار الإبداع الثقافي بمشاركة سيدات من البلدة وحشد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي من مختلف أنحاء لواء المزار الجنوبي.

