افتتاح بازار الإبداع الثقافي في لواء المزار الجنوبي

وقال رئيس الجمعية الدكتور عامر الصرايرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا البازار الذي سيستمر يومين يأتي لتأكيد مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات المجتمعية بهدف تفعيل المبادرات الفردية والجماعية والارتقاء بالفعل الثقافي والإبداعي وتحفيز عمل الحرف اليدوي بألوانه المتعددة.
