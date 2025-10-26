الأحد 2025-10-26 01:48 م
 

افتتاح بازار الإبداع الثقافي في لواء المزار الجنوبي

افتتاح بازار الإبداع الثقافي في لواء المزار الجنوبي
افتتاح بازار الإبداع الثقافي في لواء المزار الجنوبي
 
الأحد، 26-10-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت جمعية منتدى سول الثقافية بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك وجمعية سول الخيرية، اليوم الأحد، بازار الإبداع الثقافي بمشاركة سيدات من البلدة وحشد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي من مختلف أنحاء لواء المزار الجنوبي.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية الدكتور عامر الصرايرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا البازار الذي سيستمر يومين يأتي لتأكيد مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات المجتمعية بهدف تفعيل المبادرات الفردية والجماعية والارتقاء بالفعل الثقافي والإبداعي وتحفيز عمل الحرف اليدوي بألوانه المتعددة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية النص الكامل لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: أثبتت أجيال هذا الوطن في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب

شيب

أخبار الشركات اتفاقية بين مجمع الملك الحسين للأعمال ومجموعة مختبرات PMLAB الطبية الدقيقة لافتتاح فرع للمختبر داخل المجمع

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

55

طب وصحة 5 أطعمة "صحية" يحذر من تناولها طبيب قلب

خطاب العرش

أخبار محلية الملك يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بعد قليل

حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

أخبار محلية حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

غا

طب وصحة زبدة اللوز.. هل تستحق أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي؟



 
 





الأكثر مشاهدة