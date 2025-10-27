الأمن يدعو خريجي أكاديمية الأمير الحسين للحماية لتقديم طلبات التجنيد

وأكدت المديرية أن هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من حرصها على متابعة خريجي الأكاديمية ودعم مسيرتهم المهنية، وفتح المجال أمامهم للانضمام إلى إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في مجالات الأمن والسلامة العامة.
وبيّنت أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام www.psd.gov.joداعية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة بالتقديم قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025.
