الثلاثاء 2025-10-28 09:54 ص
 

تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس

لاجئون سوريون
لاجئون سوريون
 
الثلاثاء، 28-10-2025 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   يخطط العديد من اللاجئين السوريين في الأردن لتأجيل عودتهم إلى ما بعد فصل الشتاء، بسبب تردي أوضاع السكن وصعوبة التنقل في الطقس البارد، إضافة إلى العام الدراسي، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

اضافة اعلان


وأشار العديد من اللاجئين إلى أنهم يخططون لتأجيل عودتهم حتى تتحسن الظروف، خاصة فيما يتعلق بالسكن والطقس، مع توقعات بتكرار هذا الاتجاه خلال فصل الشتاء المقبل.

 

وتشير تحليلات بيانات العودة المتوفرة لدى المفوضية إلى أن حركات العودة موسمية بدرجة كبيرة، وتتأثر بعوامل عملية مثل الأوضاع الأمنية في سوريا، والتقويم الدراسي، والظروف الجوية، والعطلات الكبرى.


ولفتت المفوضية إلى أن ذروة العودة عادة ما تكون في تموز، ثم تنخفض تدريجيا خلال آب وأيلول، سواء في المخيمات أو في المناطق الحضرية.


وبحسب المفوضية، فقد عاد نحو 165,000 لاجئ مسجل لديها من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 حتى 18 تشرين الأول 2025، موضحة أن الخصائص الديموغرافية للعائدين بقيت مستقرة، حيث تمثل النساء والفتيات حوالي 49% من إجمالي العائدين، بينما يشكل الأطفال نحو 43%، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً حوالي 19%.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

امانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية

خاص بالوكيل أمانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة بحادث دهس في عمان

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على طريق المطار

إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري

أخبار محلية وزارة الصحة: إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري

الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة

فلسطين الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة

اصابات بحادث سير بين باصين في اربد

أخبار محلية اصابات بحادث سير بين باصين في اربد - صور

لاجئون سوريون

أخبار محلية تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس

السودان

عربي ودولي السودان ..الجيش ينسحب من مدينة الفاشر



 
 





الأكثر مشاهدة