تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس

وأشار العديد من اللاجئين
وتشير تحليلات بيانات العودة المتوفرة لدى المفوضية إلى أن حركات العودة موسمية بدرجة كبيرة، وتتأثر بعوامل عملية مثل الأوضاع الأمنية في سوريا، والتقويم الدراسي، والظروف الجوية، والعطلات الكبرى.
ولفتت المفوضية إلى أن ذروة العودة عادة ما تكون في تموز، ثم تنخفض تدريجيا خلال آب وأيلول، سواء في المخيمات أو في المناطق الحضرية.
وبحسب المفوضية، فقد عاد نحو 165,000 لاجئ مسجل لديها من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 حتى 18 تشرين الأول 2025، موضحة أن الخصائص الديموغرافية للعائدين بقيت مستقرة، حيث تمثل النساء والفتيات حوالي 49% من إجمالي العائدين، بينما يشكل الأطفال نحو 43%، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً حوالي 19%.
-
