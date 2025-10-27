كابيتال بنك يوقّع اتفاقية قرض أخضر مساند الأكبر من نوعه بقيمة 135 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسات تمويلية دولية

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن توقيع اتفاقية تمويل أخضر مساند (Tier 2) والتي تعد الأكبر من نوعها مع مجموعة من المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية المرموقة بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات، حيث تأتي هذه الاتفاقية لتعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد الأردني وتدل على قوة استراتيجية كابيتال بنك الطموحة ومتانة وضعه المالي.

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، معالي الدكتور عادل الشركس، وبحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك معالي باسم خليل السالم، والرئيس التنفيذي للبنك السيد تامر غزالة، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في عمّان.



ويأتي هذا القرض المساند، المصنف ضمن الشريحة الثانية من رأس المال التنظيمي للبنك وفقاً لتعليمات رأس المال التنظيمي المستندة إلى معايير بازل III الصادرة عن البنك المركزي الأردني، بمشاركة تحالف مصرفي من مؤسسات مالية دولية وعربية، بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويضم صندوق ILX، وصندوق أوبك للتنمية الدولية(OPEC Fund) ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الصندوق العربي)، وصندوق جرين فور جروث (GGF)، وصندوق سَنَد للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.



ويهدف هذا التمويل إلى دعم استراتيجية كابيتال بنك المستقبلية، وتعزيز جهوده في تمويل المشاريع الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع توجهاته نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم: "يُجسّد هذا التمويل المشترك الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع المالي الدولي بمتانة الاقتصاد الأردني وبيئته الاستثمارية الجاذبة وذلك نتيجة لجهود البنك المركزي الأردني ورؤية الحكومة في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في المملكة. حيث تكمن أهمية هذه الاتفاقية في تمويل المشاريع التي سيكون لها أثر مستدام من خلال تمكين مختلف قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستمكن المزيد من الشباب والنساء."



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة : "نفخر بتعاوننا مع عدد من المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تعكس هذه الاتفاقية مكانة كابيتال بنك الريادية وقدرته على تحقيق النمو المستدام، إذ يُعبّر هذا القرض عن رؤية كابيتال بنك الخاصة بالاستدامة، كما يعزز من قدرة البنك على توسيع نطاق عملياته في تمويل المشاريع التي تخدم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومراعاة للبيئة، وذلك في ضوء التزامات الأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي واتفاق باريس والمبادرات العالمية الأخرى. وهذه الخطوة تؤكد حرصنا على تبنّي حلول تمويلية مبتكرة تُسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي من تحقيق نجاح مستدام."



وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "يعد هذا الاتفاق مثالاً واضحاً على كيفية تعميق المؤسسات المالية الدولية لتعاونها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والتسريع من وتيرة التمويل الأخضر. نحن فخورون بدورنا الريادي في هذا التحالف، وبكوننا أول من أطلق هيكل القرض من الفئة A/B في الأردن."



قال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "يؤكد هذا التمويل على الشراكة القوية بين الصندوق والأردن، وعلى التزامنا بدعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وبالتعاون مع كابيتال بنك وشركائنا في هذا التمويل المشترك، نعزز قدرة القطاع المالي على دعم الاستثمارات الخضراء والمشروعات الصغيرة التي توفر الوظائف وتخلق فرصا اقتصادية طويلة الأمد."



وقالت ساندرا روليدر، رئيسة مجلس إدارة صندوق سند: "يسعدني الإعلان عن هذا الاستثمار الاستراتيجي في كابيتال بنك الأردن، والذي يمثل بداية شراكة قوية وطموحة، يعكس هذا القرض التزام صندوق سند الراسخ تجاه الأردن، حيث استثمر الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في البلاد، دعمًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والابتكار، ونسعى من خلال تعاوننا مع كابيتال بنك إلى تعزيز الخدمات المالية الشاملة والتي تمكّن رواد الأعمال وتعزز مرونة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة."



وقال سيمون غوبتا، رئيس مجلس إدارة صندوق جرين فور جروث (GGF): "بالنسبة لنا، فإن تمكين المؤسسات المالية المحلية مثل كابيتال بنك هو أمر أساسي لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وهذا الاستثمار لا يوسع فقط نطاق الوصول إلى التمويل المناخي في الأردن، بل يعزز أيضا دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو المستدام."