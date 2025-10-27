رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اصدر رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الاثنين، قرارا يقضي بتجميد ما يعرف بـ"البطاقات الإلكترونية" داخل مجلس النواب.



وفي تفاصيل القرار الأول للرئيس مازن القاضي فإنه مع إلغاء البطاقات الإلكترونية التي كانت تستخدم داخل طوابق مجلس النواب ستكون الأبواب مشرعة أمام المواطنين.

