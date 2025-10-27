الإثنين 2025-10-27 02:56 م
 

رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين

النائب مازن القاضي
مازن القاضي
 
الإثنين، 27-10-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اصدر رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الاثنين، قرارا يقضي بتجميد ما يعرف بـ"البطاقات الإلكترونية" داخل مجلس النواب.

وفي تفاصيل القرار الأول للرئيس مازن القاضي فإنه مع إلغاء البطاقات الإلكترونية التي كانت تستخدم داخل طوابق مجلس النواب ستكون الأبواب مشرعة أمام المواطنين.

وأكد القاضي في تعميمه على أن تكون كافة أبواب مكاتب أعضاء مجلس النواب مفتوحة أمام المواطنين بما في ذلك مكتبه الشخصي.

 
 
