رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين

وفي تفاصيل القرار الأول للرئيس مازن القاضي فإنه مع إلغاء البطاقات الإلكترونية التي كانت تستخدم داخل طوابق مجلس النواب ستكون الأبواب مشرعة أمام المواطنين.
وأكد القاضي في تعميمه على أن تكون كافة أبواب مكاتب أعضاء مجلس النواب مفتوحة أمام المواطنين بما في ذلك مكتبه الشخصي.
-
أخبار متعلقة
-
عزم النيابية: خطاب العرش رسالة قيادية لاستنهاض همم الأردنيين
-
رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي
-
الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"
-
رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأعضاء المكتب الدائم يعتذرون عن استقبال التهاني
-
الصرايرة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب
-
أعيان ونواب: خطاب العرش يرسم ملامح مرحلة جديدة من الصمود والعمل
-
خميس عطية نائبا أول لرئيس مجلس النواب
-
القاضي: هيبة مجلس النواب وقوته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه