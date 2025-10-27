الإثنين 2025-10-27 06:43 م
 

للمقبلين على الزواج.. أسعار مغرية لشراء الذهب لن تحلموا بها طويلا

ر
أرشيفية
 
الإثنين، 27-10-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، في التسعيرة الثالثة، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 81.7 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان

 


Image1_10202527171612865607833.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة

فلسطين إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة

ل

أخبار محلية الملك يجتمع بمسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة

ل

طب وصحة الحناء.. سلاح واعد ضد مرض خطير

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير 3 بلدات جديدة جنوب شرق أوكرانيا

تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

أخبار محلية تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

ب

أسواق ومال محمد بن راشد: الإمارات اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها

القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية

أخبار محلية القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية



 
 



الأكثر مشاهدة