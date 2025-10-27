للمقبلين على الزواج.. أسعار مغرية لشراء الذهب لن تحلموا بها طويلا

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 81.7 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
-
