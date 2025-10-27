مواطنون رداً على رسوم الحرانة - العمري: الطريق نافذ .. ولماذا نتحمل رسوم إضافية ؟

10:19 م

الوكيل الإخباري- أثارت الإجراءات الحكومية الجديدة بفرض رسوم على طريق الحرانة – العمري، الذي أصبح طريقاً مدفوع الرسوم مسبقاً، ردود فعل متباينة بين المواطنين في الأردن، وسط تساؤلات حول جدوى التجربة وتأثيرها على حركة السير والتكاليف اليومية.





وأشار كثير من المواطنين إلى أن هذه الخطوة لن تحل مشكلة ازدحام الطرق أو تعويض المواطنين عن كلفة استخدام طرق بديلة، مشددين على أن الطريق يعد من الطرق النافذة، ويُفترض أن تتكفل الحكومة بصيانته بشكل كامل دون فرض رسوم إضافية على المواطنين.



وقال أحدهم: "لا نرفض فكرة تطوير الطرق، لكن من غير المنطقي فرض رسوم على طريق رئيسي"، بينما أشار آخر إلى أن "التجربة قد تنجح في تنظيم المرور وتقليل الحوادث على الطريق، لكنها بالتأكيد لن تقلل من أعباء المواطنين اليومية".



في المقابل، رأى بعض المواطنين أن تطبيق نظام الدفع المسبق قد يكون خطوة حديثة لمواكبة التجارب العالمية، مثل دبي، لكنها تبقى مثار جدل لأنها جاءت على طريق نافذ ولا يسبب أي أزمة سير كتلك التي في العاصمة، إضافة إلى استخدامه بكثرة من قبل المركبات السياحية وشاحنات البضائع.



وتواصل الحكومة توضيح أن قيمة الرسوم أقل بكثير من كلفة المحروقات الإضافية التي كان سيستهلكها المواطن عند استخدام الطرق البديلة، مع اعتماد أنظمة دفع إلكترونية حديثة لتسهيل تحصيل الرسوم وضمان انسيابية حركة المرور.