عودة الروح للمدرجات في الدوري التصنيفي لكرة السلة

الوكيل الإخباري - شهدت مباريات الدوري التصنيفي لكرة السلة عودة قوية للمدرجات، حيث كانت الجماهير هي فاكهة المباريات وأحد أبرز عناصر الإثارة على أرض الملعب.

اضافة اعلان



تميزت المنافسات هذا الموسم بمشاركة الفيصلي والوحدات، وتزينت المدرجات بجماهير الفريقين التي أحيت المدرجات بالأهازيج الرياضية والتشجيع النظيف من قبل الجماهير وروابط المشجعين، ما أضفى أجواء تنافسية قوية وزاد الحماس بين الفرق المشاركة.



ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحضور الجماهيري مع انطلاق بطولة دوري المحترفين لكرة السلة في 15 كانون الأول المقبل، وكذلك عن إفراز وجوه جديدة من اللاعبين بما يسهم في رفد تشكيلة المنتخب الوطني لكرة السلة.

وكانت جماهير الوحدات والفيصلي حاضرة بقوة، تشجع فرقها بروح رياضية عالية، لتؤكد أن المدرجات أصبحت من جديد ساحة تفاعل وحماس بعد سنوات من الغياب عن مباريات كرة السلة.