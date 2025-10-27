عودة الروح للمدرجات في الدوري التصنيفي لكرة السلة

الوكيل الإخباري - شهدت مباريات الدوري التصنيفي لكرة السلة عودة قوية للمدرجات، حيث كانت الجماهير هي فاكهة المباريات وأحد أبرز عناصر الإثارة على أرض الملعب.
تميزت المنافسات هذا الموسم بمشاركة الفيصلي والوحدات، وتزينت المدرجات بجماهير الفريقين التي أحيت المدرجات بالأهازيج الرياضية والتشجيع النظيف من قبل الجماهير وروابط المشجعين، ما أضفى أجواء تنافسية قوية وزاد الحماس بين الفرق المشاركة.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحضور الجماهيري مع انطلاق بطولة دوري المحترفين لكرة السلة في 15 كانون الأول المقبل، وكذلك عن إفراز وجوه جديدة من اللاعبين بما يسهم في رفد تشكيلة
-
أخبار متعلقة
-
أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم
-
أهالي البارحة يشتكون مركز صحي الزهراوي.. ودعوات لاستحداث مركز شامل
-
الطب الشرعي يوضح سبب وفاة طفل بعد الاشتباه بتعرضه للدغة حشرة
-
مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن
-
الحكومة تستعد لإرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس الأمة
-
العبداللات: الحكومة أمام تحدٍ كبير حول ملف الدين العام
-
مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي
-
حشرة تلدغ عمر بعمان ليتوفى بعد 3 ايام !