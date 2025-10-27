انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 83.10 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 79.7 دينارًا.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع فلسطين
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تراجع الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 2% في أول 8 أشهر من العام الحالي
-
ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة