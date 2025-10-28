حادث سير على طريق المطار

وأضاف خلال التقرير المروري أنه تم التعامل مع حادث تصادم آخر بين مركبتين قبل جسر المطار، دون إصابات.
أيضًا تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ولا إصابات.
