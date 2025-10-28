حادث سير على طريق المطار

09:25 ص

الوكيل الإخباري- قال الملازم 2 ليث الفريحات من الدوريات الخارجية إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار، نتج عنه إصابتان متوسطتان. اضافة اعلان





وأضاف خلال التقرير المروري أنه تم التعامل مع حادث تصادم آخر بين مركبتين قبل جسر المطار، دون إصابات.



أيضًا تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، ولا إصابات.