أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم

وأوضح عقل لـ"الوكيل الإخباري" أن نحو 100 ألف أسطوانة وصلت بالفعل إلى الأردن وتم وضعها بالمستودعات بانتظار اكتمال شحنات إضافية ليصل العدد الإجمالي إلى 240 ألف أسطوانة .
وأشار إلى أنه وبمجرد اكتمال العدد ستبدأ مرحلة الفحص الفني من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ومديرية الدفاع المدني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة والجودة قبل طرحها في الأسواق.
وتُعدّ الأسطوانات الجديدة جيلًا متطورًا من وسائل تخزين الغاز، إذ تمتاز بكونها أخف وزناً وأكثر أماناً ومقاومة للانفجار والصدأ، إضافة إلى تصميمها العصري الذي يسمح بمراقبة كمية الغاز بسهولة.
