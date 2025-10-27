الإثنين 2025-10-27 10:16 م
 

أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم

أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم
أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم
 
الإثنين، 27-10-2025 08:59 م
الوكيل الإخباري-  في خطوة وُصفت بأنها تحوّل تاريخي في قطاع الطاقة المنزلي بالأردن، كشف خبير الطاقة هاشم عقل عن بدء طرح أسطوانات الغاز البلاستيكية في الأسواق المحلية خلال الشهر المقبل، بعد وصول الدفعة الأولى من هذه الأسطوانات الحديثة إلى المملكة.اضافة اعلان


وأوضح عقل لـ"الوكيل الإخباري" أن نحو 100 ألف أسطوانة وصلت بالفعل إلى الأردن وتم وضعها بالمستودعات بانتظار اكتمال شحنات إضافية ليصل العدد الإجمالي إلى 240 ألف أسطوانة .

وأشار إلى أنه وبمجرد اكتمال العدد ستبدأ مرحلة الفحص الفني من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ومديرية الدفاع المدني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة والجودة قبل طرحها في الأسواق.

وتُعدّ الأسطوانات الجديدة جيلًا متطورًا من وسائل تخزين الغاز، إذ تمتاز بكونها أخف وزناً وأكثر أماناً ومقاومة للانفجار والصدأ، إضافة إلى تصميمها العصري الذي يسمح بمراقبة كمية الغاز بسهولة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية "الجمعيات الخيرية": خطاب العرش ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية

نقابة المحامين الأردنيين: لن نعترف بأي إجراء صادر عن الكيان الصهيوني

أخبار محلية نقابة المحامين الأردنيين: لن نعترف بأي إجراء صادر عن الكيان الصهيوني

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا

ب

خاص بالوكيل عودة الروح للمدرجات في الدوري التصنيفي لكرة السلة

بوتين يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم

عربي ودولي بوتين يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم

أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم

خاص بالوكيل أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم

الشيخوخة المبكرة للدماغ .. دراسة تكشف الرابط "الخفي"

طب وصحة الشيخوخة المبكرة للدماغ .. دراسة تكشف الرابط "الخفي"

ا

اقتصاد محلي "صناعة الأردن" تطلق تقريرا حول قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط



 
 





الأكثر مشاهدة