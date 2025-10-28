الثلاثاء 2025-10-28 07:53 ص
 

الأردن وتركيا يعقدان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية اليوم

علما الأردن وتركيا
علما الأردن وتركيا
 
الثلاثاء، 28-10-2025 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة اجتماعاتها على المستوى الوزاري الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، ونظيره التركي.اضافة اعلان


على هامش هذه الاجتماعات، سيُعقد "طاولة مستديرة" موسعة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقد بدأت في عمان، الاثنين، أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية للجنة الاقتصادية المشتركة، برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والتموين، دانا الزعبي، عن الجانب الأردني.

وأوضحت الزعبي أن اللجنة ستناقش مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، كما تسعى إلى تحفيز القطاعين الأردني والتركي لإقامة شراكات اقتصادية تسهم في خدمة المصالح المشتركة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يطالب الاطراف السودانية المتحاربة بالعمل على تسوية تفاوضية

الاحتلال ينسف مبانٍ شمالي رفح

فلسطين الاحتلال ينسف مبانٍ شمالي رفح

15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم

أخبار محلية 15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم

وفيات الثلاثاء 28-10-2025

الوفيات وفيات الثلاثاء 28-10-2025

علما الأردن وتركيا

أخبار محلية الأردن وتركيا يعقدان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية اليوم

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء معتدلة اليوم ولطيفة الأربعاء والخميس

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

القسام تسلم جثمان أسير إسرائيلي

فلسطين القسام تسلم جثمان أسير إسرائيلي



 
 





الأكثر مشاهدة