الأردن وتركيا يعقدان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية اليوم

الوكيل الإخباري- تعقد اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة اجتماعاتها على المستوى الوزاري الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، ونظيره التركي. اضافة اعلان





على هامش هذه الاجتماعات، سيُعقد "طاولة مستديرة" موسعة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وقد بدأت في عمان، الاثنين، أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية للجنة الاقتصادية المشتركة، برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والتموين، دانا الزعبي، عن الجانب الأردني.



وأوضحت الزعبي أن اللجنة ستناقش مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، كما تسعى إلى تحفيز القطاعين الأردني والتركي لإقامة شراكات اقتصادية تسهم في خدمة المصالح المشتركة.