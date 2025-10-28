الأردن وتركيا يعقدان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية اليوم

على هامش هذه الاجتماعات، سيُعقد "طاولة مستديرة" موسعة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقد بدأت في عمان، الاثنين، أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية للجنة الاقتصادية المشتركة، برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والتموين، دانا الزعبي، عن الجانب الأردني.
وأوضحت الزعبي أن اللجنة ستناقش مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، كما تسعى إلى تحفيز القطاعين الأردني والتركي لإقامة شراكات اقتصادية تسهم في خدمة المصالح المشتركة.
-
أخبار متعلقة
-
15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الملك والملكة يجريان مقابلتين مع "بي بي سي" ضمن وثائقي "ملك الأردن وأطفال غزة"
-
وزارة البيئة توزع 400 حاوية فرز نفايات على مدارس لواء الجامعة
-
الوحدات يضمن التأهل لدوري المحترفين في كرة السلة عبر بوابة الفيصلي
-
يوم طبي مجاني في الرصيفة غدا