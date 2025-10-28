15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم

07:39 ص

الوكيل الإخباري- تطلق أمانة عمان، الثلاثاء، 15 حافلة كهربائية جديدة ضمن منظومتها الحديثة للنقل العام داخل حدود الأمانة. اضافة اعلان





وأعلنت الأمانة في وقت سابق، أن عدد الحافلات العاملة في نظام الباص سريع التردد وباص عمّان يبلغ قرابة 300 حافلة، منها 175 حافلة للباص سريع التردد، و131 حافلة لباص عمّان.



وأوضحت الأمانة أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل العام في العاصمة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ حوالي 7,208,228 راكبًا عبر الباص سريع التردد، و3,593,044 راكبًا عبر باص عمّان.



ويعتبر الباص سريع التردد أول نظام نقل سريع في مدينة عمّان، حيث يقدم خدمة نقل عام مرنة ومتكاملة، تتيح للمواطنين التنقل بشكل سريع وآمن. يعتمد النظام على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصصة، مع ترددات تصل إلى 3 دقائق، ويشمل محطات حديثة ومتطورة.