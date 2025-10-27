خلال ساعات.. انخفاض جديد على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، الاثنين،بمقدار 80 قرشا للغرام الواحد وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا بين المواطنين، 82.9 دينارا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 78.90 دينارا.

وتاليا التسعيرة: