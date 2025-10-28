الثلاثاء 2025-10-28 09:56 ص
 

السودان ..الجيش ينسحب من مدينة الفاشر

السودان
السودان
 
الثلاثاء، 28-10-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري-    بعد اشتباكات ضارية مع قوات الدعم السريع لأيام، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الاثنين في خطاب متلفز، “مغادرة الجيش مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد، لما تعرضت له المدينة من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين”.

اضافة اعلان


فيما انتشرت مشاهد مصورة لتصفية مدنيين عزل في المدينة، وسط اتهامات للدعم السريع بارتكاب جرائم مروعة.

في حين أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، أن الوضع في الفاشر مقلق جداً استراتيجياً وإنسانياً.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

امانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية

خاص بالوكيل أمانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة بحادث دهس في عمان

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على طريق المطار

إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري

أخبار محلية وزارة الصحة: إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري

الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة

فلسطين الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة

اصابات بحادث سير بين باصين في اربد

أخبار محلية اصابات بحادث سير بين باصين في اربد - صور

لاجئون سوريون

أخبار محلية تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس

السودان

عربي ودولي السودان ..الجيش ينسحب من مدينة الفاشر



 
 





الأكثر مشاهدة