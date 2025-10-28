السودان ..الجيش ينسحب من مدينة الفاشر

الوكيل الإخباري- بعد اشتباكات ضارية مع قوات الدعم السريع لأيام، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الاثنين في خطاب متلفز، “مغادرة الجيش مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد، لما تعرضت له المدينة من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين”.

اضافة اعلان