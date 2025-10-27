الإثنين 2025-10-27 06:42 م
 

تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

الإثنين، 27-10-2025 06:09 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت إدارة السير المواطنين والمقيمين في المملكة من استخدام الدراجات الهوائية المزودة بقوة دفع آلية على الطرق العامة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعدّ مخالفة قانونية ويُعرّض مرتكبه للمساءلة.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المرورية لضمان بيئة سير آمنة للجميع.


Image1_1020252718841217171473.jpg
 
 
