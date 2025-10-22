افتتاح مبانٍ جديدة لمجموعة المهن والأشغال العسكرية

الوكيل الإخباري- افتتح المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية اليوم الأربعاء، عدداً من المباني الجديدة لمجموعة المهن والأشغال العسكرية، بحضور مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.

اضافة اعلان



واستمع المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية إلى إيجاز حول مراحل إنشاء المباني الجديدة، والتجهيزات النهائية لها، والتي صممت ضمن برامج وأطر زمنية محددة وفقاً لأعلى معايير الجودة الهندسية.



وجال المساعد في مرافق المباني التي تضم وحدات سكنية ومرافق إدارية وصحية، جرى تصميمها وفق أحدث المواصفات والمعايير لتلبية احتياجات مرتبات القوات المسلحة وتوفير سبل الراحة لهم، ما يسهم في تعزيز أدائهم ورفع كفاءتهم في تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة.



ويأتي إنشاء المباني الجديدة وتجهيزها ضمن خطط التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لتشكيلاتها ووحداتها بشكل دوري ومبرمج، لتوفير بيئة ملائمة تسهم في رفع مستوى الأداء والاحترافية للمرتبات في مختلف الوحدات والتشكيلات.