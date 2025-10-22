افتتاح مبانٍ جديدة لمجموعة المهن والأشغال العسكرية

واستمع المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية إلى إيجاز حول مراحل إنشاء المباني الجديدة، والتجهيزات النهائية لها، والتي صممت ضمن برامج وأطر زمنية محددة وفقاً لأعلى معايير الجودة الهندسية.
وجال المساعد في مرافق المباني التي تضم وحدات سكنية ومرافق إدارية وصحية، جرى تصميمها وفق أحدث المواصفات والمعايير لتلبية احتياجات مرتبات القوات المسلحة وتوفير سبل الراحة لهم، ما يسهم في تعزيز أدائهم ورفع كفاءتهم في تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة.
ويأتي إنشاء المباني الجديدة وتجهيزها ضمن خطط التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لتشكيلاتها ووحداتها بشكل دوري ومبرمج، لتوفير بيئة ملائمة تسهم في رفع مستوى الأداء والاحترافية للمرتبات في مختلف الوحدات والتشكيلات.
يشار إلى أن الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات عملت على إجراء كافة الأعمال المتعلقة بإنجاز المباني الجديدة من قبل كوادرها ذوي الخبرة الواسعة والاحترافية المهنية العالية مروراً بكافة المراحل الإنشائية والمعمارية، وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء
-
الكتيبة الهاشمية الآلية 10 تنفذ التمرين التعبوي "السهم القاتل"
-
الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود 2 الملكية ويطلع على الجاهزية القتالية
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
وزير الاستثمار يبحث مع شركة "تشانغهاي" فرص التعاون
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين وحجزها
-
"الغذاء والدواء" تنظم ورشة حول مواءمة الممارسات الدوائية مع المعايير العالمية
-
الأمير الحسن بن طلال يؤكد أهمية تجسير الفجوة بين الجانب الأكاديمي والمجتمعي