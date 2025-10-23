الخميس 2025-10-23 07:18 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات حوشا والرمثا وسهل حوران وإربد

الخميس، 23-10-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الخميس، عدداً من البلديات في محافظتي المفرق وإربد، شملت (حوشا، الرمثا، سهل حوران، وإربد الكبرى)، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على جاهزية البلديات لفصل الشتاء.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، التقى الوزير خلال الجولة، برؤساء لجان البلديات وعدد من أعضاء مجلس بلدية الرمثا، في مقار البلديات، حيث استمع إلى إيجاز حول سير العمل والمشروعات المنفذة، والإجراءات المالية والإدارية والخدمية المتبعة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي.


كما تفقد المصري ميدانياً، مجموعة من المواقع والمناطق التابعة لتلك البلديات، واطلع على أعمال الصيانة الجارية، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف مجاري الأودية، ومستوى النظافة العامة، ضمن خطط الاستعداد للموسم الشتوي، مؤكدًا ضرورة رفع مستوى النظافة والخدمات العامة.


وفي بلدية إربد، اطلع المصري على الأعمال الجارية في محيط مستشفى الأميرة بسمة من طرق وأرصفة، موجهاً بضرورة الإسراع في إنجاز المتطلبات الخدمية المحيطة بالموقع.

 
 
