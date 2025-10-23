وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات حوشا والرمثا وسهل حوران وإربد

وحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، التقى الوزير خلال الجولة، برؤساء لجان البلديات وعدد من أعضاء مجلس بلدية الرمثا، في مقار البلديات، حيث استمع إلى إيجاز حول سير العمل والمشروعات المنفذة، والإجراءات المالية والإدارية والخدمية المتبعة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي.
كما تفقد المصري ميدانياً، مجموعة من المواقع والمناطق التابعة لتلك البلديات، واطلع على أعمال الصيانة الجارية، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف مجاري الأودية، ومستوى النظافة العامة، ضمن خطط الاستعداد للموسم الشتوي، مؤكدًا ضرورة رفع مستوى النظافة والخدمات العامة.
وفي بلدية إربد، اطلع المصري على الأعمال الجارية في محيط مستشفى الأميرة بسمة من طرق وأرصفة، موجهاً بضرورة الإسراع في إنجاز المتطلبات الخدمية المحيطة بالموقع.
