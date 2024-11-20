الأردن.. استحداث مباحث جديدة لتطوير الثانوية العامة

الوكيل الإخباري - قال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة، عمر أبو غليون، اليوم الأربعاء، إن المركز استحدث مباحث دراسية جديدة، تشمل رياضيات الأعمال، الفلسفة، وعلمي النفس والاجتماع، والمهارات الرقمية للصفوف من الأول وحتى السادس، واستحدث مباحث جديدة لتطوير الثانوية العامة.

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وأضاف أبو غليون أن المركز يعكف على إدراج مهارات الاستماع والتحدث والكتابة الوظيفية في مناهج اللغة العربية، وإدماج مهارتين لغويتين جديدتين في كتب اللغة الإنجليزية المطورة وهما مهارتا العرض والمشاهدة بسبب الحاجة المتزايدة لهاتين المهارتين في سوق العمل وبما يضمن تطبيقا أوسع لمهارات عصر التكنولوجيا.



وأشار إلى أن كتب اللغة الإنجليزية المطورة جرى بناؤها بالاستناد إلى معايير عالمية في تعلم اللغة الأجنبية أهمها وثيقة "الإطار المرجعي الأوروبي المشترك". معنى ذلك أن تعلم وتعليم وتقييم اللغة الإنجليزية أصبح مرتبطا بمؤشرات أداء تحدد بشكل معياري مستوى المهارات اللغوية المختلفة لدى المتعلمين وعلى أسس متفق عليها عالميا.



كما تحوي كتب اللغة الإنجليزية المطورة مجموعة أنشطة وتمارين وأدوات تقويم وتقييم متنوعة مبنية على المستوى اللغوي المنشود للطلبة في مرحلة ما.



وأشار أبو غليون في معرض حديثه عن ما يميز الكتب المطورة التي يصدرها المركز إلى أن المركز يعمل على إدراج بعض لغات البرمجة ومبادئ الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في كتب المهارات الرقمية، كما أصدر كتب تمارين في مباحث الرياضيات، والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية كبديل عن أوراق العمل التي يتعذر إعدادها وطباعتها في كثير من المدراس.