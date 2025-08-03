الأحد 2025-08-03 02:35 م
 

الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأحد، 03-08-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-   خصصت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي 522 راتبَ تقاعد وفاة طبيعية.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 26,549 راتبًا.

وأضافت أنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمَّن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي في الضمان لا تقل عن 24 اشتراكًا، من ضمنها 6 اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه في الضمان.

وأضافت أنه يُخصَّص هذا الراتب لورثة المؤمَّن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضًا تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمَّن عليه الأردني المستحقين، على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكًا فعليًا في الضمان، من ضمنها 12 اشتراكًا متصلًا، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهرًا من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.

 
 
gnews

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