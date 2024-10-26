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الأردن يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

علم الأردن
علم الأردن
السبت، 26-10-2024 12:05 م
الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على رفض المملكة المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة ولانتهاكات القانون الدولي، محذراً من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف خروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
 
gnews

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