الثلاثاء 2025-09-23 07:58 ص
 

الأردن يرحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا بالدولة الفلسطينية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الثلاثاء، 23-09-2025 05:44 ص
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باعتراف فرنسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وموناكو، وأندورا، رسميًّا بالدولة الفلسطينية، اليوم في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لاعتراف الدول الصديقة بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والذي يأتي دعمًا للجهود الدولية لضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وعدم إنكار حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدّد المجالي على أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي عُقِد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة؛ خطوةً ورسالةً مهمة من المجتمع الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّد المجالي التأكيد على مواصلة المملكة العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
 
 
