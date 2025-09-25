الخميس 2025-09-25 11:37 ص
 

شهيدان في غارة على غزة

شهيدان في غارة على غزة
غزة
 
الخميس، 25-09-2025 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة النفق شمال شرقي مدينة غزة.اضافة اعلان


وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال استهدفت بقصف مدفعي مناطق عدة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيدان في غارة على غزة

فلسطين شهيدان في غارة على غزة

تعبيرية

ترند تصدر هاشتاغ "الدراما الأردنية" يفتح النقاش حول واقع القطاع وتحدياته

امطار

الطقس الارصاد : امطار رعدية قادمة على هذه المناطق - تحذيرات

532610

منوعات 10 عبارات سحرية تجعل طفلك يسمع كلامك

ثبثبثب

منوعات خلطات منزلية فعالة للتخلص من روائح الحذاء الكريهة

اةةةةةةةةة

فن ومشاهير دموع ورسالة مؤثرة من وليد توفيق في زفاف ابنته نورهان بمدريد - فيديو

طالب مهتمون بالشأن الاجتماعي في محافظة عجلون بضرورة وضع برامج تدريبية وتشغيلية تسهم في مساعدة الأسر الفقيرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية والمعيشية، وتمكينها من الانخراط في مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل.

أخبار محلية عجلون: مطالب بوضع برامج تشغيلية لمساعدة الأسر الفقيرة

اللواء الدكتور فراس عقيل الدويري

أخبار محلية وداعاً سلاحي .. بقلم اللواء الدكتور فراس عقيل الدويري



 
 





الأكثر مشاهدة