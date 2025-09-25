شهيدان في غارة على غزة

11:21 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة النفق شمال شرقي مدينة غزة.





وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال استهدفت بقصف مدفعي مناطق عدة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.