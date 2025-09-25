الخميس 2025-09-25 02:22 م
 

المنطقة العسكرية الشرقية تنظم مهرجانا رياضيا عسكريا بمناسبة ذكرى تشكيلها

الخميس، 25-09-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-   نظمت المنطقة العسكرية الشرقية، الخميس، مهرجاناً رياضياً بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتشكيلها، بحضور المساعد للعمليات والتدريب ومدير الاتحاد الرياضي العسكري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية خلال كلمة له أن المنطقة تحمل إرثاً و تاريخاً مشرفاً حافلاً بالإنجازات والتضحيات على مدى (53) عاماً، في امتداد لمسيرة القوات المسلحة الأردنية الزاخرة بالعطاء، مضيفاً أن المنطقة تولي الجانب الرياضي اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من حرصها على تدريب مرتباتها والحفاظ على جاهزيتهم القتالية والبدنية العالية.

 
 
