المنطقة العسكرية الشرقية تنظم مهرجانا رياضيا عسكريا بمناسبة ذكرى تشكيلها

وأكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية خلال كلمة له أن المنطقة تحمل إرثاً و تاريخاً مشرفاً حافلاً بالإنجازات والتضحيات على مدى (53) عاماً، في امتداد لمسيرة القوات المسلحة الأردنية الزاخرة بالعطاء، مضيفاً أن المنطقة تولي الجانب الرياضي اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من حرصها على تدريب مرتباتها والحفاظ على جاهزيتهم القتالية والبدنية العالية.
