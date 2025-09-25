المنطقة العسكرية الشرقية تنظم مهرجانا رياضيا عسكريا بمناسبة ذكرى تشكيلها

الوكيل الإخباري- نظمت المنطقة العسكرية الشرقية، الخميس، مهرجاناً رياضياً بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتشكيلها، بحضور المساعد للعمليات والتدريب ومدير الاتحاد الرياضي العسكري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

