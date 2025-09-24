الأربعاء 2025-09-24 11:38 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

مجوهرات
الذهب
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري-    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الأربعاء، 76.5 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 74 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 87.4 و67.7 و51.6 دينارا على الترتيب.

