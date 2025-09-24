كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 87.4 و67.7 و51.6 دينارا على الترتيب.
