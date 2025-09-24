الأربعاء 2025-09-24 09:56 م
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن في التسعيرة الثانية

الأربعاء، 24-09-2025 09:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الأربعاء، عن الأسعار الرسمية للذهب في السوق المحلية الأردنية.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر طلباً بين المواطنين" 75.900 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 73.400 دينار.

وتالياً التسعيرة :


Image1_9202524214330973419500.jpg
 
 
