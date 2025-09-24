انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن في التسعيرة الثانية

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر طلباً بين المواطنين" 75.900 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 73.400 دينار.
وتالياً التسعيرة :
-
