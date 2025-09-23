الملك: فخور بالأردنيين من منتسبي الجيش لجهودهم بالاستجابة الإنسانية لغزة

وأضاف جلالته خلال خطاب ألقاه في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة "الأردن يمثل المركز الرئيسي للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، ويعمل بكل الوسائل الممكنة لتوفير الإمدادات الحيوية من المساعدات والمواد الغذائية".
وتابع "نقدر شركاءنا الإقليميين والدوليين، كما أنني فخور للغاية بالأردنيين، من منتسبي ومنتسبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الذين يقودون هذه الجهود التي تشمل القوافل البرية، وطواقم الطائرات، والأطباء، والممرضين، والطواقم الطبية المتنقلة الذين يعملون، حتى تحت النيران، لتوفير الإغاثة لأهالي القطاع".
وشدد جلالته على أن هذه الجهود، وغيرها الكثير، جزء من تاريخ الأردن الزاخر بالتعاطف والكرم مع من هم بأمس الحاجة للمساعدة.
-
أخبار متعلقة
-
النص الكامل لخطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة - فيديو
-
الملك: الصمت عن حجم الأزمة والصراع في الشرق الأوسط أمر لا يمكنني القيام به
-
الملك: الصراع في الشرق الأوسط "أقدم صراع مستمر في العالم"
-
الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إلى متى ستستمر معاناة أهل غزة ؟
-
الملك: الصمت عن حجم الأزمة والصراع في الشرق الأوسط لم ولن يمكنني قبوله
-
وفد من السفراء المعتمدين يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
انعقاد مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص في غرفة صناعة الأردن
-
وزارة الشباب تعلن تشكيل لجنة مؤقتة لنادي الفيصلي