فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الأربعاء، 24-09-2025 06:12 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في دير علا  الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 3:00 عصرا.

المناطق المتأثرة: الصوالحة / السوق التجاري / الطوال الجنوبي - عطوف / ابو نعيم / تل المنطح / المحث / الملاحة / الصلاحات / العيد / محطة التنقية تل المنطح / مركز تشخيص الاعاقات والتأهيل تل المنطح / مضخة رقم 65-2 / شركة الحق / سرية السعيدية
سبب الفصل: اجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي

 

كما اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الطفيلة الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 3:00 عصرا.


المناطق المتأثرة: الرشادية / ضانا / القادسية كاملة


سبب الفصل: رفع قدرة محطة قائمة + صيانة الشبكة القائمة

 
 
