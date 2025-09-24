فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة: الصوالحة / السوق التجاري / الطوال الجنوبي - عطوف / ابو نعيم / تل المنطح / المحث / الملاحة / الصلاحات / العيد / محطة التنقية تل المنطح / مركز تشخيص الاعاقات والتأهيل تل المنطح / مضخة رقم 65-2 / شركة الحق / سرية السعيدية
سبب الفصل: اجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي
المناطق المتأثرة: الرشادية / ضانا / القادسية كاملة
سبب الفصل: رفع قدرة محطة قائمة + صيانة الشبكة القائمة
