إنشاء وتأهيل محطات ضخ مياه في معان بكلفة 450 ألف دينار

وقال مدير إدارة مياه معان المهندس محمد العسوفي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة، والحد من الفاقد المائي، وخفض كلف الطاقة، وتوظيف الأنظمة الحديثة في المحطات، بما يسهم في تحسين كفاءة التزويد المائي.
وأوضح أن المشروع يخدم نحو 1500 مشترك في قضاء المريغة، الذي يضم 9 قرى تتزود جميعها من خلال 4 آبار جوفية، مشيرًا إلى أن القدرة التشغيلية للمحطات تصل إلى نحو 150 م³/ الساعة، بما يسهم في تحسين ضخ المياه للمشتركين في القضاء.
وبيّن أن المشروع شمل إنشاء مبنى جديد للمضخات في منطقة أبو اللسن وتزويده بمضخات حديثة تتناسب مع واقع التزويد المائي في المنطقة وتعمل على تقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب صيانة مبنى محطة المريغة القائمة وتزويدها بمضخات ولوحات تشغيل موفّرة للطاقة، فضلًا عن إنجاز الأعمال المدنية والكهربائية في الموقعين.
وأشار العسوفي إلى أن المشروع نُفذ من قبل مقاول محلي، وبإشراف كوادر إدارة مياه معان، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن جهود شركة مياه العقبة لتعزيز خدمات التزويد المائي في المحافظة، استنادًا إلى خطط ودراسات مدروسة.
وأضاف أن الشركة تحرص على تعزيز التشاركية مع المجتمع المحلي عبر التنسيق المستمر واللقاءات مع اللجان المجتمعية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتقييم مستوى الخدمات بشكل دوري.
يُشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة من المشاريع التي نُفذت في المحافظة بالتعاون مع منظمة (اليونيسف)، وشملت تجهيز وتشغيل بئر أذرح 10، إضافة إلى تحسين شبكة المياه في قضاء أذرح، وبكلفة إجمالية بلغت 550 ألف دينار.
