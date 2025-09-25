الخميس 2025-09-25 04:55 م
 

تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 25-09-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - عممت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد على مديري ومديرات المدارس الحكومية بمنع التصوير داخل مرافق المدارس .

واكد التعميم انه يمنع لاي شخص من داخل المدرسة او خارجها بتصوير مرافق المدرسة او عيوب في المباني او نشرها بأي وسيلة اعلامية او وسائل التواصل الاجتماعي .

بدورهم ابدى اولياء امور عبر موقع الوكيل الاخباري استغرابهم من هذا التعميم ، حيث انه في الاصل يجب ان تكون المدارس خالية من جميع العيوب حتى  لا يستطيع الاشخاص تصويرها ونشرها عبر وسائل الاعلام ، مؤكدين ان دور الوزارة التعامل مع هذه العيوب وعدم منع تصويرها وتسليط الضوء عليها للتعامل معها في حال وجدت . 

Image1_9202525142359830161833.jpg

 
 
