تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عممت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد على مديري ومديرات المدارس الحكومية بمنع التصوير داخل مرافق المدارس .



واكد التعميم انه يمنع لاي شخص من داخل المدرسة او خارجها بتصوير مرافق المدرسة او عيوب في المباني او نشرها بأي وسيلة اعلامية او وسائل التواصل الاجتماعي .



بدورهم ابدى اولياء امور عبر موقع الوكيل الاخباري استغرابهم من هذا التعميم ، حيث انه في الاصل يجب ان تكون المدارس خالية من جميع العيوب حتى لا يستطيع الاشخاص تصويرها ونشرها عبر وسائل الاعلام ، مؤكدين ان دور الوزارة التعامل مع هذه العيوب وعدم منع تصويرها وتسليط الضوء عليها للتعامل معها في حال وجدت .

