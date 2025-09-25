تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم

واكد التعميم انه يمنع لاي شخص من داخل المدرسة او خارجها بتصوير مرافق المدرسة او عيوب في المباني او نشرها بأي وسيلة اعلامية او وسائل التواصل الاجتماعي .
بدورهم ابدى اولياء امور عبر موقع الوكيل الاخباري استغرابهم من هذا التعميم ، حيث انه في الاصل يجب ان تكون المدارس خالية من جميع العيوب حتى لا يستطيع الاشخاص تصويرها ونشرها عبر وسائل الاعلام ، مؤكدين ان دور الوزارة التعامل مع هذه العيوب وعدم منع تصويرها وتسليط الضوء عليها للتعامل معها في حال وجدت .
