ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

الوكيل الإخباري- بقلم: لؤي عازر – الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سي أف أي CFI)) اضافة اعلان







لقد جاءت الإنجازات الأخيرة التي حققتها بورصة عمّان لتكون بمثابة فصل جديد في مسيرة السوق الأردني. فصل يقوم على ترسيخ الثقة، ويعيد التأكيد على أن الأردن يمتلك سوقًا قادرًا على المنافسة إقليميًا واستقطاب الاستثمارات النوعية.



ووراء هذه الإنجازات يقف أداء قوي للشركات الأردنية المدرجة، التي أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج تشغيلية ومالية مستقرة رغم التحديات. فقد سجّلت قطاعات حيوية مثل التعدين، والفوسفات، والبنوك نتائج لافتة دعمت مكاسب السوق، وساهمت في تعزيز السيولة، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.



قفزة تاريخيّة بعد 17 عامًا



مع حلول تاريخ 17 أيلول 2025، شهد السوق الأردني محطة محورية أعادت إليه موقعه في خارطة الاستثمار الإقليمي. فقد تجاوز المؤشر العام لبورصة عمّان حاجز 3000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008، في خطوة تاريخية عكست متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استعادة الزخم بعد أكثر من سبعة عشر عامًا.



ولقد ارتفع المؤشر العام بأكثر من 500 نقطة منذ بداية 2025، في حين سجّلت القيمة السوقية للشركات المدرجة نموًا يقارب 26.31% منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز. هذه المؤشرات عكست أهمية وجود مسار إصلاحي متكامل استطاع أن يعيد رسم ثقة المستثمرين محليًا وإقليميًا.



السوق الأردني كخيار استراتيجي للمستقبل



اليوم، يتعزّز موقع السوق الأردني كمركز جذب استثماري على المستويين المحلي والإقليمي. فقد بلغت ملكيات الأجانب 10.14 مليار دينار حتى منتصف أيلول 2025، بزيادة 2.53 مليار دينار منذ بداية العام (33%). وتصدرت دول الخليج قائمة المستثمرين، إذ تجاوزت ملكيّاتها 5.2 مليار دينار.



وهذه الأرقام هي تأكيد مباشر على أن بورصة عمّان ليست مجرّد سوق محلي، بل نقطة جذب إقليمية متنامية في ظل بيئة إصلاحية متطورة. ومع استمرار النمو في المؤشرات، تصبح البورصة أداة استراتيجية لتنويع المحافظ الاستثمارية، وأيضًا لتسريع عملية التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري آمن وواعد.











حملة "من الأردن تبدأ الفرص" تعزّز الثقة في الاستثمار المحلّي





لا شكّ أن حملة شركة سي أف أي “من الأردن تبدأ الفرص” قد ساهمت في تحسّن المزاج الاستثماري داخل المملكة، فهي لم تقتصر على إبراز صورة الأردن كوجهة استثمارية، بل أسهمت في إعادة وصل المستثمر المحلي بالسوق، وتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الأردنية.



وقد انعكس ذلك بوضوح في توسّع قاعدة المشاركة، حيث تشير البيانات إلى فتح نحو 147 محفظة استثمارية جديدة منذ انطلاق الحملة في تموز، وارتفاع حجم تداولات المستثمرين الأردنيين بنسبة 104% خلال الفترة من حزيران إلى أيلول. أما على مستوى التداول الكلي، فقد سجّل السوق نموًا ملحوظًا بنسبة 139 % في تموز، ثم 74 % في آب، وصولًا إلى 99 % في أيلول. هذه النتائج تبرز الدور التحفيزي الذي قامت به الحملة في توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز الثقة داخليًا وخارجيًا.



كما رافق هذا التقدّم قفزة نوعية لشركة “سي أف أي” في تصنيفات شركات الوساطة، حيث تقدمت من المركز 35 مطلع عام 2025 إلى المركز 13 في نهاية تموز، ما يعكس دورها المتنامي في تحفيز التداول وتعزيز ثقة المستثمرين.







الاستثمار المحلّي ضرورة وطنيّة استراتيجيّة



يبرز الاستثمار المحلي اليوم كأحد أهم مرتكزات الاقتصاد الأردني، ليس فقط بوصفه خيارًا ماليًا، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لدعم النمو وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. ولقد تبنّت بورصة عمّان خلال الأعوام الماضية حزمة من الإجراءات المؤسسية والجهود الإصلاحيّة التي عززت الشفافية والسيولة وأسست لبيئة تداول أكثر جاذبيّة. والأهم، أنها رسخت ثقة المستثمر الأردني بأن السوق المحلي قادر على المنافسة الإقليمية؛ ومنها تطوير أنظمة التداول، وتخفيض العمولات، وتمديد ساعات التداول، وإعفاء أرباح صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل. ولقد جاء ذلك بمثابة تأكيد على مكانة بورصة عمان كركيزة مؤسسية موثوقة تدعم النمو الاقتصادي الوطني وتوفّر بدائل استثماريّة آمنة ومتنوّعة.



وما نشهده اليوم ليس ذروة المسار، بل بداية مرحلة أكثر عمقًا تتطلب توسيع قاعدة المشاركة في الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات، وتعزيز الثقة في ما يحمله السوق المحليّ من فرص واعدة للمستقبل.