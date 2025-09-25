تاسمان 2026 تكشف عن وجه جديد لقوة كيا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الوطنية العربية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة كيا في الأردن، عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا تاسمان 2025 الجديدة كليًا، لتدخل كيا لأول مرة إلى فئة مركبات البيك أب، في خطوة استراتيجية تعزز حضورها في السوق الأردني وتقدم من خلالها مفهومًا جديدًا يجمع بين القوة العملية والتقنيات الفاخرة.



جاءت كيا تاسمان بتصميم خارجي قوي يجمع بين الجرأة والانسيابية، مع أبعاد مثالية لفئة البيك أب متوسطة الحجم، حيث يبلغ طول السيارة حوالي 5.4 متر، وعرضها 1.9 متر، بينما يصل الارتفاع إلى 1.8 متر تقريبًا. كما تم تزويدها بقاعدة عجلات طويلة تعزز الثبات على الطرقات، إضافة إلى صندوق خلفي واسع وعميق يوفر حلولًا عملية لنقل المعدات والبضائع بسهولة.



وتعتمد تاسمان 2025 على محرك ديزل D 2.2 TCI NEW R يولد قوة 207 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 441 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي متطور يمنح السائق أداءً استثنائيًا على الطرق الوعرة والمعبدة على حد سواء.



في الداخل، تقدم كيا تاسمان تجربة قيادة فاخرة ومريحة مع مقصورة متطورة تمزج بين التكنولوجيا والراحة، وهو ما يعزز مكانتها كخيار متكامل يناسب الاستخدام المهني والشخصي.



أبرز ميزات كيا تاسمان 2025:



* مقاعد جلدية كهربائية مزودة بخاصيتي التبريد والتدفئة

* شاشة ترفيه وملاحة ذكية عالية الدقة

* نظام صوتي فاخر من Harman Kardon

* أنظمة سلامة ومساعدة قيادة متكاملة

* صندوق تحميل خلفي واسع وعميق

* نظام دفع رباعي متطور

* تصميم خارجي رياضي وعملي

* مقصورة فاخرة بمساحة رحبة

وبينت الوطنية العربية للسيارات أن كيا تاسمان 2025 تتوفر بسعر يبدأ من 35,700 دينارًا أردنيًا شاملًا الضريبة والرسوم، مع عروض خاصة، وكفالة ممتدة، وتجربة قيادة مجانية لاكتشاف جميع مزايا السيارة.



وأكدت الشركة أن كيا تاسمان تمثل بداية جيل جديد من مركبات البيك أب، حيث تم تصميمها لتكون شريكًا مثاليًا في العمل والرحلات الطويلة، وتجربة قيادة لا تُضاهى في فئتها، وهو ما يعزز حضور كيا كمنافس حقيقي في سوق الشاحنات المتوسطة في الأردن.

