تخفيض السرعة على شارع البتراء في إربد إلى 80 كم/ساعة اعتبارًا من اليوم

01:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747441 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى تخفيض سرعة سير المركبات على شارع البتراء إلى 80 كم/ساعة، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 25-9-2025. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي للبلدية، غيث التل، إن هذا القرار جاء نتيجة دراسة مستفيضة وشاملة قامت بها لجنة السلامة المرورية في محافظة إربد، التي يترأسها نائب محافظ إربد، وتضم ممثلين عن بلدية إربد الكبرى وبلدية بني عبيد، ومديرية الأشغال العامة، وقسم سير إربد، ومختصين من المعهد المروري، ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وذلك على أثر تكرار الحوادث في الطريق، خاصة أن عددًا منها تسبب بوقوع وفيات بين مرتاديه.



وأضاف أن اللجنة وضعت في عين الاعتبار التوسع التجاري الكبير، ووجود عدد لا بأس به من المطاعم على جانبي الطريق، وهو ما يحتم تخفيض السرعة بما يتناسب مع ازدياد عدد المواطنين الذين يرتادونه، وواقعه الجديد، والازدياد العمراني الكبير فيه.



من جهتها، بيّنت مديرة مديرية المرور في البلدية، المهندسة لمياء أبو العسل، أن قرار تبديل السرعة جاء بعد عدة كشوفات ميدانية ودراسات لواقع الحال في شارع البتراء، وبحضور لجنة السرعات في المعهد المروري الأردني، ونتج عنه اتخاذ قرار بتخفيض السرعة وإغلاق بعض الفتحات في شارع الخدمات الموازي للشارع الرئيسي.



وبيّنت أبو العسل أن البلدية قامت بوضع 14 شاخصة على امتداد الطريق، من باب التشاركية مع جميع المؤسسات، وكون القرار يخدم المصلحة العامة للمحافظة، خاصة أن الشارع يمتد بين ثلاث بلديات، مؤكدةً أن القرار يُعتبر ساريًا منذ تاريخ تركيب هذه الشواخص.



ودعت أبو العسل السائقين إلى الالتزام بالسرعة المقررة، مبينة أن تجاوزها كان سببًا رئيسيًا في وقوع عدد من الحوادث المميتة على هذا الطريق، كما أن تجاوز السرعة يُكبّد السائقين مخالفات مرورية مرتفعة.