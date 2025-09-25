الخميس 2025-09-25 02:23 م
 

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة
العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة
 
الخميس، 25-09-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-    تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ولضمان ترجمة المبادرات الملكية إلى مشاريع ملموسة تحقق أثرها المباشر في حياة المواطنين، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، بجولة تفقدية على عدد من مشاريع المبادرات الملكية في محافظة المفرق.

اضافة اعلان


 وتستهدف هذه المشاريع، التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية، تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لأبناء المجتمعات المحلية.


واستهل العيسوي جولته، بتفقد مجريات سير العمل في مشروع مساكن الأسر العفيفة في لواء بلعما، الذي ينفذ ضمن المبادرة الملكية لمساكن الأسر العفيفة، ويشمل إنشاء 15  وحدة سكنية.


وجال العيسوي، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم ورئيس لجنة بلدية بلعما ينال حاؤبش، ومساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية،علي عبدالحافظ في المشروع الذي يتم تنفيذه على نظام الأبنية الجاهزة باستخدام الخرسانة مسبقة الصب.


واستمع العيسوي من القائمين على المشروع إلى ايجاز حول مجريات العمل والتنفيذ ومراحل الإنجاز، التي بلغت (45%).

 

وبين العيسوي أن ما يتحقق على أرض الواقع، في الخالدية وبلعما ومغير السرحان، هو دليل على أن المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم مسيرة التنمية الوطنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، بما يضمن تسليم المشاريع قيد التنفيذ في المواعيد المقررة دون أي تأخير، وبأعلى المواصفات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

2

طب وصحة فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

خخم

المرأة والجمال كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

ه

المرأة والجمال غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ds

أخبار الشركات ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة