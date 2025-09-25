رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق

وتستهدف هذه المشاريع، التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية، تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لأبناء المجتمعات المحلية.
واستهل العيسوي جولته، بتفقد مجريات سير العمل في مشروع مساكن الأسر العفيفة في لواء بلعما، الذي ينفذ ضمن المبادرة الملكية لمساكن الأسر العفيفة، ويشمل إنشاء 15 وحدة سكنية.
وجال العيسوي، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم ورئيس لجنة بلدية بلعما ينال حاؤبش، ومساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية،علي عبدالحافظ في المشروع الذي يتم تنفيذه على نظام الأبنية الجاهزة باستخدام الخرسانة مسبقة الصب.
واستمع العيسوي من القائمين على المشروع إلى ايجاز حول مجريات العمل والتنفيذ ومراحل الإنجاز، التي بلغت (45%).
