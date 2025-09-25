شاهد : بسطة تتسبب بكارثة على "أوتوستراد" الزرقاء - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرض شاب لحادث يوم امس الاربعاء في منطقة "أوتوستراد" الزرقاء ، وفق مقطع فيديو وصل موقع الوكيل الاخباري .

اضافة اعلان

والد الشاب قال لموقع الوكيل الاخباري ان الحادث وقع بعد خروجه من عمله حيث كان يشتري بعض الاغراض .

ووفق الوالد اسعف الشاب الى المستشفى على الفور بعد وقوع الحادث ، حيث يعاني من اصابة متوسطة ، فيما ضبطت الاجهزة الامنية السائق وصاحب "البسطة" وبوشر بالاجراءات القانونية .

وتاليا الفيديو :