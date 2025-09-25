الخميس 2025-09-25 11:36 ص
 

شاهد : بسطة تتسبب بكارثة على "أوتوستراد" الزرقاء - فيديو

شاهد : بسطة تتسبب بكارثة على "أوتوستراد" الزرقاء - فيديو
شاهد : بسطة تتسبب بكارثة على "أوتوستراد" الزرقاء - فيديو
 
الخميس، 25-09-2025 09:37 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرض شاب لحادث يوم امس الاربعاء في منطقة "أوتوستراد" الزرقاء ، وفق مقطع فيديو وصل موقع الوكيل الاخباري .

اضافة اعلان

 

والد الشاب قال لموقع الوكيل الاخباري ان الحادث وقع بعد خروجه من عمله حيث كان يشتري بعض الاغراض .

 

ووفق الوالد اسعف الشاب الى المستشفى على الفور  بعد وقوع الحادث ، حيث يعاني من اصابة متوسطة ، فيما ضبطت الاجهزة الامنية السائق وصاحب "البسطة" وبوشر  بالاجراءات القانونية .

 

وتاليا الفيديو :

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيدان في غارة على غزة

فلسطين شهيدان في غارة على غزة

تعبيرية

ترند تصدر هاشتاغ "الدراما الأردنية" يفتح النقاش حول واقع القطاع وتحدياته

امطار

الطقس الارصاد : امطار رعدية قادمة على هذه المناطق - تحذيرات

532610

منوعات 10 عبارات سحرية تجعل طفلك يسمع كلامك

ثبثبثب

منوعات خلطات منزلية فعالة للتخلص من روائح الحذاء الكريهة

اةةةةةةةةة

فن ومشاهير دموع ورسالة مؤثرة من وليد توفيق في زفاف ابنته نورهان بمدريد - فيديو

طالب مهتمون بالشأن الاجتماعي في محافظة عجلون بضرورة وضع برامج تدريبية وتشغيلية تسهم في مساعدة الأسر الفقيرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية والمعيشية، وتمكينها من الانخراط في مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل.

أخبار محلية عجلون: مطالب بوضع برامج تشغيلية لمساعدة الأسر الفقيرة

اللواء الدكتور فراس عقيل الدويري

أخبار محلية وداعاً سلاحي .. بقلم اللواء الدكتور فراس عقيل الدويري



 
 





الأكثر مشاهدة