شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج

فلسطيني وسط أنقاض مبنى دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
فلسطيني وسط أنقاض مبنى دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
 
الخميس، 25-09-2025 12:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة استشهاد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأكد مستشفى شهداء الأقصى إصابة مواطنين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط القطاع.
 
 
