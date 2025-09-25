شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج

وأكد مستشفى شهداء الأقصى إصابة مواطنين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان في غارة على غزة
-
الأونروا: يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة في غزة
-
الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مدينة غزة
-
الأردن وإسبانيا والبرازيل يترأسون اجتماعا وزاريا خاصا لدعم الأونروا الخميس
-
11 شهيدا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في سعير بالخليل
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس
-
رابطة العالم الإسلامي ترحب بالبيان المشترك لمؤتمر حل الدولتين