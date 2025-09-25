شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج

12:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747432 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة استشهاد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأكد مستشفى شهداء الأقصى إصابة مواطنين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط القطاع.