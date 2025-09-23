الثلاثاء 2025-09-23 05:21 م
 

الأمن يحذر من رسائل احتيالية تتعلق بدفع المخالفات

الثلاثاء، 23-09-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-  حذّرت وحدة الجرائم الإلكترونية المواطنين من التعامل مع رسائل وهمية ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بأنها صادرة عن جهات رسمية، وتطلب منهم المسارعة إلى دفع قيمة مخالفاتهم المرورية خلال (12) ساعة من خلال الدخول إلى رابط مرفق داخل الرسالة لتجنّب مضاعفة قيمة المخالفة المالية.اضافة اعلان


وتُهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف هو الإجراء الأمثل لتجنيبهم الوقوع فريسة الاحتيال الإلكتروني.

مؤكدة أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتورطين بإرسال تلك الرسائل وهو من جنسية آسيوية واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، فيما زالت تتابع الوحدة التحقيق في مصادر تلك الرسائل واتخاذ الإجراء اللازم لإيقافها.
 
 
الأمن يحذر من رسائل احتيالية تتعلق بدفع المخالفات

