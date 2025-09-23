الأمن يحذر من رسائل احتيالية تتعلق بدفع المخالفات

وتُهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف هو الإجراء الأمثل لتجنيبهم الوقوع فريسة الاحتيال الإلكتروني.
مؤكدة أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتورطين بإرسال تلك الرسائل وهو من جنسية آسيوية واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، فيما زالت تتابع الوحدة التحقيق في مصادر تلك الرسائل واتخاذ الإجراء اللازم لإيقافها.
