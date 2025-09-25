بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن

وأضاف بني ياسين لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن البلدية تعمل حاليًا مع وزارة الإدارة المحلية للحصول على كتاب الموافقة على تعيينهم، مؤكدًا أنه سيتم صرف رواتبهم حتى في حال تأخرت الموافقة الرسمية.
وأشار إلى أن حل مشكلة الموافقة على تعيينهم سيتم خلال الأسبوع القادم.
