بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، الأستاذ محمد سليمان بني ياسين، أن 42 عامل وطن لم يتقاضوا رواتبهم عن شهري آب وأيلول، وذلك بسبب تعيينهم سابقًا دون الحصول على موافقة رسمية من وزير الإدارة المحلية.



وأضاف بني ياسين لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن البلدية تعمل حاليًا مع وزارة الإدارة المحلية للحصول على كتاب الموافقة على تعيينهم، مؤكدًا أنه سيتم صرف رواتبهم حتى في حال تأخرت الموافقة الرسمية.



وأشار إلى أن حل مشكلة الموافقة على تعيينهم سيتم خلال الأسبوع القادم.

اضافة اعلان