الأمانة تستعرض تجربتها في حل المشكلات وفقا لمنهجية التكيف التكراري

وقدم فريق عمل المنهجية في الأمانة، الذي ضم المدير التنفيذي للاستثمار وسلسلة التزويد المهندسة منار حدادين، والمهندسة راما العدوان، وسلسبيل عبيدات، عرضا توضيحيا للتجربة الريادية في تطبيق المنهجية كجزء من مشروع إدارة النفايات الصلبة في الأردن (SOWAS)، والممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت حدادين، خلال الورشة التي رعاها المدير التنفيذي للمركز الدكتور إبراهيم الروابدة، أهمية العمل على نشر ثقافة التميز في حل المشكلات وإيجاد الحلول الناجعة لتقديم الخدمات بما يتناسب مع توقعات متلقي الخدمة، لافتةً إلى أن مشاركة الأمانة بالورشة تمثل بداية سعيها إلى نشر هذه المعرفة بين أكبر عدد من الموظفين كوسيلة فعالة في حل المشكلات.
يشار إلى أن التكيف التكراري القائم على حل المشكلة، هو نهج للتعلم من خلال الممارسة، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات على تطوير القدرة على حل المشكلات المعقدة من خلال معرفة أسبابها الجذرية، وتحديد نقاط الدخول، والبحث عن حلول ممكنة، واتخاذ الإجراءات، ثم التفكير فيما تم تعلمه، والتكيف، ثم التصرف مرة أخرى.
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