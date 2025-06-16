كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل

أما العملية الثانية، فقد استهدفت قوة إسرائيلية مشاة مكونة من 11 جنديًا بقذيفة مضادة للأفراد في بلدة عبسان شرق خانيونس، مما أسفر عن إصابات في صفوفهم بين قتلى وجرحى.
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