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كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل

كتائب القسام
كتائب القسام
 
الإثنين، 16-06-2025 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل استهدفت إحداهما مستوطنة بصواريخ قصيرة المدى، واستهدفت الأخرى قوة إسرائيلية في خانيونس بقطاع غزة.

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وجاء في بيان للكتائب: "قصفنا مستوطنة (ماجين) بمنظومة صواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا".

أما العملية الثانية، فقد استهدفت قوة إسرائيلية مشاة مكونة من 11 جنديًا بقذيفة مضادة للأفراد في بلدة عبسان شرق خانيونس، مما أسفر عن إصابات في صفوفهم بين قتلى وجرحى.

 
gnews

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