كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل استهدفت إحداهما مستوطنة بصواريخ قصيرة المدى، واستهدفت الأخرى قوة إسرائيلية في خانيونس بقطاع غزة.

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