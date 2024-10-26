الأميرة منى تشارك في حفل المجلس التمريضي الدولي بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسه

10:25 م

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الوكيل الإخباري- شاركت سمو الأميرة منى الحسين، رئيسة المجلس التمريضي الأردني، كضيفة شرف في احتفالية المجلس التمريضي الدولي بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيسه. اضافة اعلان





وخلال الحفل، وجهت سموها رسالة إلى العالم، شددت فيها على أهمية الاستثمار في قطاع التمريض، وتعزيز دوره القيادي في صنع السياسات الصحية، مؤكدة التزامها المستمر بدعم هذا القطاع.



وأشار المجلس التمريضي في بيان السبت، إلى أن الحفل الذي أقيم بمقر مجلس النواب الروماني في بوخارست، تحت رعاية الرئيس الروماني، حضره ممثلون من أكثر من 50 دولة. وجرى تكريم سمو الأميرة منى بوسام نقابة التمريض الرومانية ومنحها لقب "سفيرة التمريض والصحة" من المجلس الدولي للتمريض.



وتضمن الحفل إصدار "إعلان بوخارست حول مستقبل التمريض" الذي حدد اتجاهات واستراتيجيات لتعزيز دور التمريض في صنع القرار والسياسات الصحية، داعيا إلى الاستثمار في التعليم، والقيادة، والابتكار في التمريض لتحقيق تأثير إيجابي على الصحة العالمية.



وأشاد المتحدثون في المؤتمر بدور سمو الأميرة منى الريادي في دعم التمريض والصحة على الصعيد الدولي، مشددين على أهمية التعاون الدولي في التعليم الصحي.



وعلى هامش الاحتفالية، أُطلق المركز الإقليمي للتنمية الصحية والتمريض والقبالة في جنوب شرق أوروبا، بحضور رئيس مجلس الشيوخ الروماني ومستشارة الرئاسة للصحة، وعدد من كبار المسؤولين.



وعلى هامش الزيارة، قامت سمو الأميرة بزيارة مركز الإسعاف الروماني، واطلعت على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في إدارة الإسعاف والطوارئ، كما زارت وزارة الداخلية الرومانية، حيث جرى تكريمها بوسام الوزارة تقديرًا لدورها المميز.



وفي حفل رسمي، منحت سمو الأميرة مارغريتا، الوصية على عرش رومانيا، سمو الأميرة منى وسام العائلة "أمناء التاج الروماني"، تقديراً للعلاقات الوثيقة بين العائلتين الهاشمية والرومانية، ولدور سموها الرائد في التمريض والصحة عالميًا، بحضور عدد من أفراد العائلة الملكية الرومانية وكبار الشخصيات.