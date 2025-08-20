صدور العدد الثاني من المجلد الثاني "صيف 2025" من مجلة "رغدان"

وأوضح المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن العدد تضمن باقة من الأبحاث والدراسات الأصيلة، استهلت ببحث الدكتور عمر العمري وأحمد جرادات، بعنوان: "الدبلوماسية الاقتصادية في خطاب الملك عبد الله الثاني"، حيث تناول ملامح الخطاب الاقتصادي الملكي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر الشراكات الدولية.
كما نشرت دراسة توثيقية للدكتور إبراهيم الشرعة والدكتور ليث الخزون، بعنوان "مساهمة أفراد الجيش الشعبي في ضبط الأمن الداخلي خلال أحداث عام 1970"، أبرزت الدور الفاعل للجيش الشعبي كقوة رديفة في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ الأردن.
وفي محور العلاقات الدولية، قدم الدكتور أشرف العتوم، دراسة بعنوان: "اتفاقية كامب ديفيد (1978–1979) وأثرها في العلاقات الأردنية الأميركية"، فيما تناول الدكتور عامر أبو محارب، في بحثه: "مرايا الذات الهاشمية والأرشيف السردي في الخطاب السيري للملك المؤسس عبد الله الأول"، قراءة معمقة في نصوص السيرة بوصفها وثائق تنتج ذاكرة سياسية وتاريخية.
واشتمل العدد على "وثيقة العدد" التي قدمها الدكتور عقيل المرعي، وتضم تقريرا نادرا عن مهمة السفينة الملكية البحرية "مصراتة" في مدينة جدة، لتسليم هدية ملك إيطاليا إلى الشريف الحسين بن علي، بما يعكس دلالات رمزية في العلاقات العربية الأوروبية مطلع القرن العشرين.
واحتوى العدد على مراجعات علمية ودراسات وثائقية، من بينها قراءة الدكتور كايد الركيبات، لكتاب: "قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين عام 1988"، إضافة إلى نص محقق للدكتور رؤوف الشريفين، بعنوان: "الملك حسين في شرقي الأردن".
وأكد المركز، من خلال هذا الإصدار، التزامه بالمعايير العلمية الرصينة، وحرصه على توفير منبر بحثي موثوق يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتطوير الدراسات التاريخية العربية.
