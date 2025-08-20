الأربعاء 2025-08-20 08:38 م
 

ماسك ينفي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول تأجيله إنشاء حزبه السياسي

الوكيل الإخباري- علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على خبر نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تأجيله تأسيس حزبه السياسي الخاص، قائلا إنه "لا ينبغي اعتماد أخبار الصحيفة كحقيقة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر أن ماسك يؤجل خططه لتأسيس حزبه السياسي لأنه لا يريد اجتذاب الناخبين من الحزب الجمهوري إلى صفه.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "لا شيء مما تنشره وول ستريت جورنال يستحق أن يُؤخذ كحقيقة".


جاء ذلك ردا من رجل الأعمال على تعليق أحد مستخدمي المنصة بشأن خبر الصحيفة حول تأجيل ماسك خطط إنشاء حزبه الخاص.


وفي مطلع يوليو الماضي، أعلن ماسك عن تشكيل حزبه السياسي الذي أطلق عليه اسم "أمريكا". وكما يتبين من سجلات اللجنة الانتخابية الأمريكية، فقد قدم بالفعل الأوراق اللازمة لتسجيله رسميا. من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يشعر بالحزن لرؤية حليفه السابق "يفقد صوابه".

 

RT

 
 
