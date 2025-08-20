الأربعاء 2025-08-20 08:39 م
 

ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة

ب
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 20-08-2025 07:07 م

الوكيل الإخباري- عقد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، برئاسة نائبة رئيسة الملتقى هالة الجراح، يوم الأربعاء اجتماعا مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة.

وقالت الجراح إن تمكين المرأة ورفع مكانتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يمثل أولوية، مؤكدة على أهمية الوصول إلى النساء في المحافظات والأرياف والبوادي.


وأضافت أن التعاون يعكس التزام مجلس النواب والملتقى بدعم المبادرات الموجهة للمرأة وتوفير بيئة تسهم في تعزيز الريادة والابتكار بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.


وأكدت النائبات أروى الحجايا ومي الزيادنة وهدى العتوم ضرورة توجيه الجهود إلى المناطق الطرفية لزيادة الاستفادة وتعزيز الفرص.


وقالت المتحدثة باسم ملتقى سيدات الأعمال فداء الروابدة إن التنسيق مع المؤسسات والشركات والمصانع ضروري لدعم المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة.


ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات سابقة تهدف إلى تعزيز دور المرأة ودعم صاحبات المشاريع المنزلية.

 
 
