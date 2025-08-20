هولندا تدين خطط الاستيطان بالضفة الغربية

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال فيلدكامب، اليوم الأربعاء، إن الخطة الاستيطانية ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الخطة تجعل من قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمراً شبه مستحيل.
وطالب وزير الخارجية الهولندي، الاحتلال الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض حل الدولتين.
-
أخبار متعلقة
-
عقوبات أميركية جديدة على 4 قضاة في الجنائية الدولية
-
ماسك ينفي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول تأجيله إنشاء حزبه السياسي
-
الشرع يصدر المرسوم رقم (143) لعام 2025 بشأن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
-
فرنسا .. اعتقال جزائري بعد العثور على 4 جثث في نهر السين
-
إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط
-
الناتو يعقد قمته لعام 2026 في أنقرة… ثاني استضافة للقمة في تركيا
-
البيت الأبيض يدشن حسابا على "تيك توك" رغم الجدل حول حظر التطبيق في الولايات المتحدة
-
الإخبارية السورية: دمشق وتل أبيب تؤكدان أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا