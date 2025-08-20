الأربعاء 2025-08-20 08:38 م
 

هولندا تدين خطط الاستيطان بالضفة الغربية

الأربعاء، 20-08-2025 07:33 م
الوكيل الإخباري-  دان وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، قرار الاحتلال الإسرائيلي المضي قدماً في خطتها الاستيطانية غير القانونية E1.اضافة اعلان


وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قال فيلدكامب، اليوم الأربعاء، إن الخطة الاستيطانية ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الخطة تجعل من قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمراً شبه مستحيل.

وطالب وزير الخارجية الهولندي، الاحتلال الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض حل الدولتين.
 
 
