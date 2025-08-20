اختتام مشروع "مسارات آمنة" لدعم المرأة في بيئة العمل

الوكيل الإخباري- اختتمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع "مسارات آمنة – سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل"، بدعم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة.

اضافة اعلان



وجمع الحفل الختامي ممثلين عن مؤسسات رسمية ومجتمع مدني، وأكاديميين، وإعلاميين، وحقوقيين، بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح ومناقشة التوصيات التي خرج بها المشروع لضمان استدامة الجهود الوطنية في حماية المرأة في أماكن العمل.



ويهدف المشروع، الذي امتد لسنوات، إلى المساهمة في الجهود الوطنية الرامية للحد من العنف في بيئة العمل، من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتحسين الأطر القانونية لظروف عمل المرأة، بما يسهم في تمكينها اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.



وقدمت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، تحليلا لمشروع "مسارات آمنة"، موضحة أن الأمان هو أساس تمكين الأفراد.



وأشارت إلى أن المسارات الآمنة يجب أن تكون متاحة للجميع، لافتتا إلى أن العمل قضية سياسية بامتياز، إلى جانب إشراك الرجل والمرأة في الأدوار الأسرية والمهنية.



بدورها، أشارت رئيسة الجمعية الدكتورة إيمان الحسين، إلى دور الجمعية كمؤسسة وطنية تنموية نسوية راسخة تسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، مضيفة إلى القضايا التي تبنتها الجمعية في الدفاع عن حقوق المرأة.



من جهتها، شددت المستشارة والمديرة التنفيذية للجمعية المحامية إنعام العشا، على أهمية تضافر الجهود لمكافحة العنف في بيئة العمل، مضيفة أن منظمات المجتمع المدني تعد سندا أساسيا للمؤسسات الرسمية.



وتضمن الحفل أربع جلسات حوارية، تناولت الأولى "دور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تعزيز ودعم مشاركة المرأة بسوق العمل"، قدمتها مساعدة الأمينة العامة للشؤون الإدارية في اللجنة الدكتورة نسرين السيد.



أما الجلسة الثانية، فتحدثت فيها القاضية فداء الحمود عن "أبرز المستجدات القانونية المتعلقة ببيئة عمل وخاصة المتعلقة بالنساء".



وتناولت الجلسة الثالثة، التي قدمتها الدكتورة ميسون العتوم، "واقع مشاركة المرأة بسوق العمل وانعكاساتها على الفرد والأسرة والمجتمع" من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب إضاءات على المرأة والعمل من منظور ديني اجتماعي قدمها الدكتور عامر الحافي.