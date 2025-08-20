الأربعاء 2025-08-20 08:38 م
 

فشل ذريع.. لابيد يهاجم الحكومة بعد استطلاع الاعتراف بفلسطين

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
 
الأربعاء، 20-08-2025 07:47 م
الوكيل الإخباري-  هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الأربعاء، الحكومة مؤكدا أنها فقدت دعم أبرز حلفائها في أعقاب الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد، في وقت لا يزال فيه عدد من الرهائن محتجزين في قطاع غزة، واصفا ذلك بـ"الفشل الذريع".اضافة اعلان


ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية ذلك، في تعليقه على استطلاع أجرته "رويترز-إبسوس"، بأنه "فشل ذريع".

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن أغلبية تبلغ 58 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحماس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

وخلال هذه فترة شهدت إعلان 3 دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وزاد هذا الضغط على إسرائيل مع انتشار الجوع في غزة.

وأجري الاستطلاع وسط آمال في أن تتفق إسرائيل وحماس على وقف لإطلاق النار يتيح هدنة في القتال، وتحرير بعض الرهائن، وتسهيل دخول شحنات المساعدات الإنسانية.

وقالت أغلبية كبيرة من المشاركين في استطلاع "رويترز/إبسوس"، تشكل 65 بالمئة، إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع، بينما عارض ذلك 28 بالمئة.

وأظهر استطلاع "رويترز" أيضا أن 59 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه. في حين عارض 33 بالمئة من المشاركين هذا الرأي.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد

أخبار محلية بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد

ا

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية بني عبيد

عقوبات أميركية جديدة على 4 قضاة في الجنائية الدولية

عربي ودولي عقوبات أميركية جديدة على 4 قضاة في الجنائية الدولية

"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية

شؤون برلمانية "الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية

ل

عربي ودولي ماسك ينفي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول تأجيله إنشاء حزبه السياسي

ممرضة سودانية في السعودية تجمع أبناء جالية بلادها بسبب خطأ طبي

منوعات ممرضة سودانية في السعودية تجمع أبناء جالية بلادها بسبب خطأ طبي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

فلسطين فشل ذريع.. لابيد يهاجم الحكومة بعد استطلاع الاعتراف بفلسطين

غ

أخبار محلية إقبال لافت على قطاع المطاعم بالمملكة



 
 





الأكثر مشاهدة