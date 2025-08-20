الأربعاء 2025-08-20 08:38 م
 

سموتريتش: الدولة الفلسطينية تُمحى بالأفعال لا بالشعارات

الأربعاء، 20-08-2025 06:57 م
الوكيل الإخباري-   أقرت إسرائيل مشروعًا استيطانيًا شرق القدس، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، رغم تحذيرات المجتمع الدولي من خطورة المشروع.اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن باقي أراضي الضفة، لتقويض إنشاء الدولة الفلسطينية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "الدولة الفلسطينية تمحى عن طريق الأفعال وليس بالشعارات".

ومن جانبه، قال غاي يفراح، رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من موقع المشروع:

"يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي E1".

ويصف ناشطون إسرائيليون المشروع بأنه "ضربة قاضية" لحل الدولتين.

وفي أول تعليق لها، دانت السلطة الفلسطينية القرار، وقالت إنه سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتحويلها إلى سجون منفصلة، مشددة على أن الأمر يستدعي سرعة الاعتراف بفلسطين كدولة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن القرار "يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكانتونات معزولة بعضها عن بعض، وغير متصلة جغرافيًا، لتصبح أشبه بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة".

روسيا اليوم 
 
 
