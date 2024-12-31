الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غداً

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، إن أسواق المؤسسة كافة، ستستقبل المواطنين غداً بعد الانتهاء من عملية الجرد السنوي، مشيراً إلى توفر جميع السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين.
وأشار إلى أن خدمة التوصيل المنزلي ستعاود عملها غداً، وبإمكان المواطنين طلب مشترياتهم عبر تطبيق المتجر الإلكتروني للمؤسسة.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير الأمن العام الأسبق عبدالرحمن العدوان
-
المعهد القضائي يختتم دورة إدارة المعرفة وبناء استراتيجياتها
-
التربية تعلن قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات
-
التربية تعلن قائمة المستحقين للترفيع الوجوبي - رابط
-
الأمانة تمدد قرار خصم 20% من قيمة سعر الفضلة لمدة شهرين
-
تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية
-
الضمان: إلغاء فائدة تقسيط المديونية للمنشآت المدينة حتى منتصف 2025