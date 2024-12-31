 
الثلاثاء 2024-12-31 03:39 م
 

الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غداً

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 02:17 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية فتح أبوابها غداً الأربعاء من 9 صباحاً وحتى 4 مساء، بعد الانتهاء من عملية الجرد السنوي في جميع أسواقها .

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، إن أسواق المؤسسة كافة، ستستقبل المواطنين غداً بعد الانتهاء من عملية الجرد السنوي، مشيراً إلى توفر جميع السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين.


وأشار إلى أن خدمة التوصيل المنزلي ستعاود عملها غداً، وبإمكان المواطنين طلب مشترياتهم عبر تطبيق المتجر الإلكتروني للمؤسسة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص

ا

عربي ودولي كشف عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذي عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

فلسطين الأمم المتحدة "قلقة" على مصير أبو صفية والكادر الطبي المرافق له

ا

عربي ودولي أردوغان يتعهد بتقديم الدعم لتحقيق السلام في سوريا

بمناسبة حلول السنة الميلادية

أخبار محلية ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى

تعبيرية

شؤون برلمانية مطالبات نيابية برفع العمر التشغيلي لمركبات "التطبيقات الذكية" إلى 10 سنوات

نم

تكنولوجيا بدءاً من 2025..واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

ة

تكنولوجيا ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي آبل



 




الأكثر مشاهدة