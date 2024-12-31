الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية فتح أبوابها غداً الأربعاء من 9 صباحاً وحتى 4 مساء، بعد الانتهاء من عملية الجرد السنوي في جميع أسواقها .

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، إن أسواق المؤسسة كافة، ستستقبل المواطنين غداً بعد الانتهاء من عملية الجرد السنوي، مشيراً إلى توفر جميع السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين.