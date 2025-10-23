وزير البيئة يلتقي وفدًا من مؤسسة "محافظتي" للعمل التطوعي والتدريب

وأكد سليمان خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة تؤمن بأهمية إشراك المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ المبادرات البيئية.
وأضاف، أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات التطوعية القادرة على إحداث أثر حقيقي على أرض الواقع، مشيدًا بمبادرات مؤسسة محافظتي التي تجسد روح المواطنة والمسؤولية البيئية، داعيًا إلى تطوير مشاريع تدريبية ومبادرات بيئية مشتركة تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة البيئية.
من جانبه، أعرب المهندس بني هاني، عن تقديره لوزارة البيئة على تعاونها الدائم ودعمها لبرامج منظمات المجتمع المدني ، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في خدمة البيئة الأردنية.
وأشار بني هاني إلى أن المؤسسة تسعى، من خلال شراكتها مع الوزارة، إلى توحيد الجهود التطوعية والمؤسسية لإطلاق مبادرات نوعية ومستدامة ترفع مستوى الوعي البيئي، وتُترجم مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والتطوعي.
كما لفت إلى أن مشروع "بيئتي مسؤوليتي"، الذي تنفذه المؤسسة منذ عدة سنوات، يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المجتمعي في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال الأنشطة الميدانية والحملات التوعوية وورش التدريب التي تنفذ في مختلف محافظات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
تكريم 3 أردنيين بتحدي القراءة العربي في دولة الإمارات
-
رئيس هيئة الطاقة والمعادن يتفقد محطة رحاب لتوليد الكهرباء
-
رئيس العقبة الخاصة يلتقي وفدا اعلاميا بريطانيا
-
السفير الماليزي يؤكد عمق التعاون في مجالات التنمية البشرية والتبادل المعرفي مع الأردن
-
الحكومة تعلن عن خبر سار للمعلمين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
-
نقاش موسّع حول آليات الحماية والإنصاف للعمال في مواجهة العنف المهني
-
وزير الصحة يتفقد مستشفى الكرك الحكومي