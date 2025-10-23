وزير البيئة يلتقي وفدًا من مؤسسة "محافظتي" للعمل التطوعي والتدريب

الوكيل الإخباري- التقى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الخميس، في مكتبه وفدًا من مؤسسة محافظتي للعمل التطوعي والتدريب، برئاسة المدير العام المهندس عبدالله بني هاني وعدد من أعضاء المؤسسة، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة، وتعزيز العمل التطوعي، ونشر الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد سليمان خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة تؤمن بأهمية إشراك المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ المبادرات البيئية.



وأضاف، أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات التطوعية القادرة على إحداث أثر حقيقي على أرض الواقع، مشيدًا بمبادرات مؤسسة محافظتي التي تجسد روح المواطنة والمسؤولية البيئية، داعيًا إلى تطوير مشاريع تدريبية ومبادرات بيئية مشتركة تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة البيئية.



من جانبه، أعرب المهندس بني هاني، عن تقديره لوزارة البيئة على تعاونها الدائم ودعمها لبرامج منظمات المجتمع المدني ، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في خدمة البيئة الأردنية.



وأشار بني هاني إلى أن المؤسسة تسعى، من خلال شراكتها مع الوزارة، إلى توحيد الجهود التطوعية والمؤسسية لإطلاق مبادرات نوعية ومستدامة ترفع مستوى الوعي البيئي، وتُترجم مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والتطوعي.